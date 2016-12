30 agosto 2014 Sciopero a Eataly a Firenze: "Personale ridotto della metà" Il negozio, inaugurato in pompa magna alla presenza dell'allora sindaco Renzi, non ha rinnovato il 50% dei contratti peraltro tutti derivanti da una azienda interinale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:50 - Primo sciopero per i lavoratori della catena di store enogastronomici Eataly: a indire la protesta, sabato e domenica, un gruppo di giovani dello store di Firenze, che hanno denunciato la "dismissione, da parte dell'azienda, del 50% del personale" reclutato a dicembre, quando, alla presenza del non ancora premier Matteo Renzi e del patron del marchio, Oscar Farinetti, il negozio fu aperto in pieno centro, a pochi passi dal Duomo.

In 120 furono chiamati a prestare servizio nel primo punto toscano del gruppo enogastromico internazionale, che, oltre a due ristoranti per crociere, conta 11 shop in Italia (tra i quali Torino, il primo a essere aperto nel 2007, poi Milano, Roma, Bologna e Bari), svariati all'estero, come Istanbul, Tokyo, New York, Chicago, ed ogni anno realizza un fatturato che si aggira intorno ai 300 milioni di euro.



A distanza di otto mesi, pero', come hanno spiegato i giovani in sciopero - tutti 'condannati' dalla scure del mancato rinnovo - "Eataly ha comunicato lo stop dei contratti per praticamente meta' del personale, ingaggiato tra l'altro attraverso un'agenzia interinale. Un dato che testimonia come lo sbarco a Firenze in pompa magna con oltre 100 dipendenti fosse soltanto uno spot, mentre la realta' e' fatta di precariato e sfruttamento". Giuseppe Cazzato dei Cobas, la sigla che ha sostenuto la protesta e il presidio di fronte al negozio, ha inoltre sottolineato come "meno del 10% degli addetti di Eataly a Firenze sono stati assunti direttamente dall'azienda", aggiungendo anche che, all'interno del negozio, "manca la rappresentanza sindacale e la direzione, sistematicamente, si rifiuta di ascoltare le richieste dei lavoratori".



Di fronte allo store, regolarmente aperto, alcune decine di manifestanti, che hanno sventolato bandiere e striscioni contro il precariato. Nel corso della protesta e' stato anche distribuito un singolare volantino, rivolto soprattutto ai clienti di Eataly. Il foglio è infatti corredato da un tagliando staccabile da consegnare alle casse, con la scritta "Solidale con i lavoratori dello store Eataly di Firenze, da domani non comprerò più nei vostri negozi. Un cliente non indifferente".



Nel documento i lavoratori spiegano anche di riconoscere la "franchezza" di Eataly nel suo slogan di punta: 'Eataly e' l'Italia': "contratti precari, licenziamenti, sfruttamento. In pratica, una fotografia del nostro Paese".