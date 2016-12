Schianto a Milano: un morto

00:26 - Incidente mortale a Milano in viale De Gasperi, all'altezza di piazza Kennedy. Un trentenne in sella a uno scooter ha centrato il fianco destro di una Lexus, finendo poi per essere schiacciato dall'auto all'altezza del collo. Il giovane centauro è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Milano che stanno visionando i filmati delle telecamere a circuito chiuso posizionate in zona per accertare la dinamica dell'incidente.