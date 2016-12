Schettino: il recupero della Concordia dimostra che le mie scelte erano giuste

15:25 - Con il riuscito spostamento della Concordia dall'Isola del Giglio al porto di Genova, Francesco Schettino torna a ribadire la bontà del suo operato. "L'esito positivo ed encomiabile della complessa operazione, che ha consentito di recuperare la Concordia senza creare danni ambientali, ha rafforzato la mia convinzione di aver preso la giusta decisione, nel lasciarla adagiare sul basso fondale anziché correre il rischio che potesse inabissarsi".

L'ex comandante della Concordia spiega quindi che "durante il trasferimento non ho mai avuto dubbi in merito al buon esito dell'operazione, e rivedere la Concordia in porto credo possa essere ragione di riflessione in merito alle scelte compiute, dopo l'urto con il basso fondale delle Scole".