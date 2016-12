Saldi, Confesercenti: "Avvio lento"

16:12 - E' negativo il primo bilancio sui saldi. Secondo Confesercenti, sebbene l'afflusso di clienti si mostri stabile, la crisi si fa ancora sentire sulle vendite, complice anche il maltempo che ha convinto molte persone a restare in casa. L'associazione di categoria ha registrato un'alta percentuale di turisti, soprattutto provenienti da Europa orientale e Russia, che approfittano degli sconti per fare shopping di prodotti Made in Italy, i più ricercati.