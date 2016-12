Roma, uomo gambizzato in strada: è grave

22:23 - Un uomo di 38 anni, pregiudicato, è in gravissime condizioni dopo essere stato ferito in un agguato in strada. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio nel quartiere romano di Centocelle. Secondo la prima ricostruzione tre uomini a bordo di una Mini Cooper hanno affiancato la vittima che era su uno scooter, e dopo averlo speronato gli hanno sparato contro dieci colpi. Cinque lo hanno raggiunto alle gambe, ferendolo gravemente.

I tre autori dell'agguato sarebbero scappati a piedi. L'auto utilizzata per speronare la moto della vittima, una Mini grigia, è stata lasciata sul posto visibilmente danneggiata. Al momento non risulterebbe rubata. I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni per acquisire elementi utili alle indagini. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'agguato è abbastanza isolato, ma vi affacciano alcuni palazzi. Il 38enne, che ha precedenti per droga, non sarebbe in pericolo di vita.