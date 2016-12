1 agosto 2014 Roma, una voragine in zona Termini: cingolato sprofonda, conducente sotto shock Momenti di paura nei pressi della stazione: il buco, ampio circa quattro metri per due, sembra si sia aperto all'improvviso Tweet google 0 Invia ad un amico

19:57 - Momenti di paura nei pressi della stazione Termini di Roma dove un mezzo cingolato è finito in una voragine profonda circa due metri. E' accaduto in mattinata in via Palestro. Sul posto i vigili del fuoco, con l'ausilio di una gru, e polizia municipale. Sembra che la voragine, ampia circa quattro metri per due, si sia aperta all'improvviso durante dei lavori sul manto stradale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Il conducente del mezzo sarebbe in buone condizioni.