12:12 - Vogliono giustizia i familiari di Augusto Raso, l'uomo che è morto d'infarto a 58 anni, in attesa di un'ambulanza arrivata troppo tardi. I parenti della vittima sostengono che i soccorsi sono arrivati dopo più di mezz'ora, in via Maddaloni, vicino Largo Preneste a Roma. Un dramma scoppiato in una giornata di caos per le ambulanze della capitale, denunciano i sindacati: oltre un quarto dei mezzi operativi restano bloccati negli ospedali perchè "impossibilitati a liberare le barelle", affermano.