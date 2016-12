Roma, in 800mila per i Papi Santi

11:55 - Sono circa 800mila i fedeli, provenienti da tutto il mondo, che hanno invaso Roma per partecipare alla cerimonia di canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, proclamati santi da Papa Francesco. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Si contano almeno 500mila persone nella zona di Piazza San Pietro e Via della Conciliazione. In 300mila, invece, hanno assistito alla funzione dai maxi schermi dislocati per la Capitale.