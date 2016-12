09:06 - Ha passato la notte sulla cupola di San Pietro Marcello Di Finizio, l'imprenditore triestino che sabato pomeriggio è salito per la quarta volta sulla basilica per chiedere aiuto al Papa e a Giorgio Napolitano. "Fa un freddo boia e sono stanco morto - ha scritto la scorsa notte su Facebook - mandatemi tutta l'energia positiva che potete. Non possono vincere sempre i cattivi in questo Paese".