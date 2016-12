Roma, convalidati arresti 2 ultrà

14:29 - Il Gip di Roma al termine degli interrogatori di garanzia ha convalidato gli arresti per l'ultrà della Roma, Daniele De Santis, accusato di tentato omicidio, e Alfonso Esposito, uno dei tifosi del Napoli coinvolti negli scontri avvenuti nel prepartita della finale di Coppa Italia, accusato di rissa. "Non ho sparato io, ma non sono nelle condizioni di poter ricordare cosa è accaduto", si è difeso De Santis davanti al giudice.