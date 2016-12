12:21 - Agguato in strada alla periferia di Roma. Un 61enne pregiudicato è stato raggiunto da due colpi di pistola alle gambe nel quartiere San Basilio. L'uomo è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto una persona fuggire in moto dal luogo del ferimento.