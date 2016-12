12:12 - Sette ragazzini tra i 15 e i 17 anni sono stati ricoverati nella notte all'ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, per un'intossicazione dovuta all'eccessiva assunzione di alcolici. Uno di loro è stato per alcune ore in coma. Avevano passato la serata in discoteca e intorno alle 2 si sono sentiti male. Sull'accaduto indagano i carabinieri.