Rita Poggi: "Chiara ancora qui con me" "Mai voluto vedere le foto del corpo"

12:49 - Sono passati sette anni dall'omicidio di Garlasco. Era il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi venne trovata uccisa sulle scale di casa. Ma nella sua cameretta il tempo sembra essersi fermato. "La mia Chiara è ancora qui", racconta la madre Rita. "Dopo il dissequestro - dice - abbiamo rimesso a posto le sue cose esattamente dov'erano". I vestiti, i peluche e i libri: tutto è lì dove Chiara, che oggi avrebbe 33 anni, l'aveva lasciato.

"Non ho mai voluto vedere le foto del suo corpo sulle scale. Ho immaginato... mi basta", confessa la donna intervistata da Il Corriere. "Le foto di lei che preferisco guardare - aggiunge - sono quelle da bambina. Quelle degli ultimi anni mi ricordano la fine".



"Mi torna in mente la nostra ultima vacanza insieme in Val Badia", aggiunge Rita sorridendo. Si aggrappa ai ricordi felici. Nella viletta di Garlasco, da cui non ha mai voluto trasferirsi, non c'è spazio per pensare ad Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara. La Cassazione, dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, ha accolto il ricorso della procura e rinviato il giovane di nuovo a processo.