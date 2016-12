Ripudiò la figlia, la Cassazione concede a ex suora di rivedere bimba

19:34 - La Cassazione ha revocato la procedura di adozione per la figlia di una suora congolese che al momento della nascita non aveva voluto riconoscere la bambina. La donna, 43 anni, era rimasta incinta dopo essere stata violentata da un sacerdote, anche lui del Congo. Adesso la suora, ormai ex, potrà frequentare la bambina che nel frattempo è stata data in affido a una famiglia.

La religiosa non aveva riconosciuto la bimba, nata nel febbraio 2011 a Pesaro, perché voleva continuare a fare la suora con le "Petites Soeurs de Nazareth", l'ordine dove aveva preso i voti nel 1996. Dopo incarichi di responsabilità era stata inviata alla Pontificia università Urbaniana per studiare. Nel marzo 2011 è avvenuto lo stupro. In seguito al rifiuto della Congregazione religiosa di riaccoglierla come suora, la donna ha deciso di tornare sui suoi passi e riconoscere la bimba, che ora potrà vedere.