Rimini, scatta foto mentre stupra la ex

11:58 - Un marchigiano di 41 anni muratore ha perseguitato la ex fidanzata, una 50enne riminese, con valanghe di telefonate, sms e pedinamenti. Poi, con uno stratagemma, è riuscito ad entrare nella casa della donna, l'ha legata con una cintura e l'ha violentata fotografandola persino durante lo stupro. La ex sotto shock ha denunciato la vicenda e l'uomo è comparso in tribunale. Dovrà rispondere di violenza sessuale e di stalking aggravato.

L'uomo, come riferisce il Resto del Carlino non aveva accettato la fine della relazione durata un anno e aveva continuato a seguire la ex in ogni spostamento. Poi perseguitava ogni uomo che vedeva in sua compagnia temendo che avesse preso il suo posto nel cuore della cinquantenne. Questo atteggiamento aveva spaventato la donna fino al giorno in cui lui ha perso la testa e, di fronte all'ennesimo rifiuto, ha legato e violentato la ex ed è riuscito anche a scattare un'immagine con il suo cellulare.



L'uomo è comparso martedì mattina davanti ai giudici del tribunale di Rimini. Alcuni testimoni hanno confermato lo stalking e gli sms minacciosi inviati alla signora e ai suoi amici. Il manovale aveva tempestato per oltre un mese con sms di insulti un uomo visto parlare con la sua ex in un locale da ballo.



Il difensore del marchigiano ha depositato una documentazione medica che attesta che il suo assistito è stato in cura per problemi psichiatrici un anno dopo quell'episodio della violenza.