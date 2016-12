11:51 - Le domande d'asilo presentate in Italia nel 2013 sono state 27.830, il 60% in più rispetto al 2012. E' quanto emerge dal rapporto annuale del Centro Astalli, secondo il quale, nel periodo di riferimento, le domande presentate in Europa sono aumentate del 32%. Il principale Paese d'origine dei richiedenti asilo in Ue è la Siria.