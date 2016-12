Rieti, Suor Roxana lascia l'ospedale con Francesco: "Ora sono felice"

07:49 - Suor Roxana, la religiosa 32enne originaria dell'El Salvador, che il 15 gennaio ha dato alla luce un bambino, Francesco Alessandro, ha lasciato mercoledì l'ospedale San Camillo di Lellis di Rieti, dove ha partorito. La donna, accompagnata da un'amica che l'ha seguita durante il ricovero, è uscita da un ingresso secondario per cercare di eludere fotografi e giornalisti.

La neomamma, che indossava una divisa blu da portantino, è stata trasferita in una casa-famiglia dove rimarrà per alcuni mesi. Si tratta di una struttura protetta fuori dalla provincia di Rieti che accoglie ragazze madri in particolari condizioni di disagio.



Secondo quanto riportato da il quotidiano "Il Messaggero", Suor Roxana sta bene, ma ancora non riesce a capire il clamore suscitato dalla vicenda: "Perché tutto questo scandalo - avrebbe chiesto alle persone che le sono state vicine nell'ultima settimana -. Meglio una mamma felice che una suora scontenta".