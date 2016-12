11:14 - "Sono disposto a perdere consensi per attuare le riforme". Lo ha detto Matteo Renzi presentando alla Camera il suo programma per i prossimi mille giorni. "Noi non siamo partiti con l'obiettivo di tenere in piedi la legislatura né siamo interessati a tenere in piedi la carriera di un singolo parlamentare o di un membro governo, ma vogliamo tenere in piedi l'Italia", ha spiegato il premier.