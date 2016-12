Regione Calabria, indagato per mafia l'assessore all'Agricoltura Trematerra

11:07 - L'assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Michele Trematerra, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Catanzaro. Quindici gli indagati, tra i quali l'ex sindaco e un ex consigliere del Comune di Acri. Si ipotizza che i coinvolti abbiano agevolato la cosca Lanzino di Cosenza, nella sua articolazione territoriale di Acri guidata da Giuseppe Perri.

L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici da parte della precedente amministrazione del Comune di Acri, guidata all'epoca da Luigi Maiorano, anche lui indagato per concorso esterno.



Gli appalti riguardavano attività di competenza dell'assessorato regionale all'Agricoltura quali lo spalamento della neve e la più ampia attività di disboscamento e la successiva vendita del materiale legnoso.



Tra gli indagati, come detto, figura anche l'ex consigliere comunale Angelo Gencarelli, che era anche componente la segreteria di Trematerra.



Secondo l'accusa, i quindici indagati avrebbero condizionato enti pubblici quali la Regione e il Comune "avvalendosi dell'apporto di figure istituzionali quali l'assessore al ramo Trematerra e l'ex sindaco Luigi Maiorano".