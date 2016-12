14:02 - Sono stati sottoposti ad intervento chirurgico all'ospedale Ca' Foncello di Treviso le due persone rimaste ferite in maniera grave nella tragedia di Refrontolo per la bomba d'acqua che, sabato scorso, ha causato 4 vittime. Entrambi rimangono in terapia intensiva: per un paziente è previsto un secondo intervento a breve, mentre l'altro, in considerazione della gravità della lesione, rimane ricoverato con prognosi riservata. Combattono ancora tra la vita e la morte. E forse grazie alle telefonate che hanno chiesto i primi soccorsi, c'è ancora una speranza. In questo video esclusivo si possono ascoltare le chiamate al 118 dei cittadini di Refrontolo. Sono i primi allarmi dati da persone che hanno assistito al disastro e hanno segnalato i primi feriti. Ascolta le telefonate.