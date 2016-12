08:33 - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito, in condizioni giudicate di media gravità, nello scontro tra due auto avvenuto attorno alle 6 sulla A14, nel tratto compreso tra lo svincolo SS253 e lo svincolo SS16 in direzione di Ravenna. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo una delle persone coinvolte.