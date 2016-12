20:18 - Un anziano sacerdote della provincia di Ravenna è indagato per aver travolto in auto un 17enne, che viaggiava su uno scooter, ed essere poi fuggito. Il ragazzo ha riportato alcune fratture. Il religioso è stato "smascherato" dopo che con l'auto coinvolta nell'incidente si è presentato in ospedale per chiedere informazioni su un giovane investito. Il sacerdote era in città per sostituire il parroco arrestato per pedofilia.

L'investitore era stato inviato dalla Curia alla parrocchia di Casalborsetti per sostituire, dopo l'arresto in un'inchiesta anti-pedofilia, il parroco titolare. Poche ore dopo l'insediamento, seguito al dolore dell'intera comunità per lo scandalo, è accaduto il secondo fatto grave. Sabato scorso, di sera, l'auto guidata dal prete, appena arrivato in città, ha investito il ragazzo che viaggiava su uno scooter nel capoluogo romagnolo. Il giovane è caduto e il conducente della macchina ha tirato dritto, ma è stato visto da alcuni testimoni che hanno chiamato i soccorsi e che sono stati decisivi nell'indicare agli inquirenti il modello esatto dell'automobile pirata.



Poche ore dopo l'incidente, un anziano si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale ravennate, chiedendo informazioni sullo stato di salute del ragazzo investito. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la vettura che entrava e usciva dal parcheggio del nosocomio, una Volkswagen Golf, lo stesso tipo di veicolo segnalato dai testimoni. L'altra sera il sacerdote si è poi presentato alle forze dell'ordine.