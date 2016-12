Ratzinger: un anno in ritiro

12:50 - A un anno da quel clamoroso gesto delle dimissioni, in molti si sono chiesti come è stata la vita di Ratzinger. Erano le 11:41 dell'11 febbraio 2013: il Papa annuncia la sua scelta e tutti i cardinali rimangono attoniti. Una decisione avvenuta dopo lunghe riflessioni, non d'istinto e soprattutto con tempi ben ponderati. Benedetto XIV non ha lasciato nel momento più difficile che la Curia stava passando, ha aspettato e poi ha capito che non sarebbe più stato in grado di andare avanti.

Per la Chiesa era necessaria una scossa, Papa Ratzinger lo sapeva e ha fatto in modo di crearla. Da quel giorno, tra le lacrime dei presenti, lascia il Vaticano per trasferirsi nella residenza estiva di Castelgandolfo. Successivamente rientra a Roma, nel monastero "Mater Ecclesiae" dove si dedica a una vita monacale, circondato dai suoi affetti: padre Georg, il pianoforte, le lunghe passeggiate tra gatti e preghiera.