07:24 - La polizia di Ragusa ha effettuato un'operazione per catturare i componenti di una banda di rapinatori che nel 2013 ha compiuto furti di ogni genere e rapine in abitazioni ai danni di anziani. I malcapitati venivano malmenati, legati e imbavagliati per farsi dire dove nascondevano oro e casseforti.