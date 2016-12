Ragusa, libero da appena un mese: arrestato per una rapina

15:55 - Sette anni di carcere non sono serviti a nulla: dopo soli cinquanta giorni di libertà, lui, che di nome fa Francesco Campione, sorvegliato speciale con alle spalle almeno sei rapine e una sfilza di condanne, alla tentazione di rapinare nuovamente proprio non ha saputo resistere.

Sabato, insieme a un complice, entrambi con passamontagna, guanti e pistola in pugno, hanno seminato il panico in una tabaccheria e ricevitoria del lotto di Vittoria, nel Ragusano. Poi la fuga, interrotta da un cliente che si è avventato su uno dei rapinatori, al quale, dopo averlo bloccato e buttato a terra. Recuperato il bottino, circa 1500 euro, i due pregiudicati sono finiti in manette per rapina pluriaggravata e porto abusivo di arma.