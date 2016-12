Processo a Ornella Muti per truffa Malata per il teatro, a cena da Putin

17:26 - Ornella Muti rischia una condanna per truffa, falso ideologico e di pagare una multa al teatro Verdi di Pordenone. L'attrice dovrà comparire in tribunale per spiegare i fatti avvenuti nel 2010 quando disertò il palco "a causa di una forte raucedine". I giudici non hanno creduto al certificato medico anche perché quella stessa sera l'attrice fu immortalata a San Pietroburgo in una cena mondana con Vladimir Putin.

Le foto ritraggono Ornella Muti in compagnia di Vladimir Putin e mezzo jet set internazionale e oggi i giudici vogliono vederci chiaro. Chissà se a testimoniare in suo favore chiameranno anche l'ex capo del Kgb.