Primo maggio, manifestazioni in tutta Italia

15:11 - Cortei dalle principali città italiane per le celebrazioni del Primo Maggio. Attimi di tensione a Torino, dove sono presenti nel corteo antagonisti e No-Tav. Lo "spezzone sociale" ha tentato di forzare in via Roma il cordone di sicurezza, ma sono stati respinti. Eseguiti nuovi fermi della polizia, che ha sequestrato spranghe e bastoni. Sette poliziotti sono rimasti contusi, un funzionario della Digos è stato colpito alla testa con un manico di piccone.