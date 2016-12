Previsioni meteo: ultimi temporali, poi caldo africano

10:36 - Un fine settimana di vera estate attende gli italiani. Lo hanno previsto gli esperti di Meteo.it: “Oggi perturbazione numero 2 di luglio raggiungerà il Nord accompagnata da temporali sparsi su Alpi e Nordovest, mentre al Centrosud resisteranno alta pressione e bel tempo. Nel fine settimana- spiega il meteorologo Flavio Galbiati- tempo bello e stabile al Centrosud occupato dall’Anticiclone Nord-Africano, più variabile invece al Nord".

"Domenica - dice ancora il meteorologo - potrebbero spingersi verso l’alta pianura di Piemonte e Lombardia. Il Centrosud- prosegue l’esperto- nei prossimi giorni dovrà fare i conti con una ondata di caldo africano con temperature anche oltre i 35 gradi sulle Isole maggiori e nelle regioni meridionali. Inizio di settimana con probabile maltempo al Nord per l’arrivo di una perturbazione che entro mercoledì attenuerà il caldo anche al Sud”.



PREVISIONE PER VENERDI'

Oggi cielo sereno al Sud e in Sicilia; bel tempo anche al Nordest, al Centro e in Sardegna dove però non mancherà qualche annuvolamento per il passaggio di nubi alte e innocue. Giornata instabile al Nordovest: in questo caso la nuvolosità in transito sarà accompagnata già al mattino da qualche rovescio o temporale su Val d’Aosta, Piemonte occidentale e parte della Liguria in estensione nel pomeriggio al resto del Piemonte, dove potranno essere anche forti, e alla Lombardia occidentale; in serata i rovesci insisteranno al Nordovest, con il rischio di qualche forte temporale sull’alta Lombardia, ma raggiungeranno anche i settori occidentali di Veneto ed Emilia. Temperature massime in calo al Nordovest, in crescita invece in gran parte del Centrosud con punte anche oltre i 35 gradi. Venti di Scirocco su Tirreno e Isole, di Tramontana sullo Ionio.



TERZA ONDATA DI CALDO AFRICANO: OGGI PICCHI DI 38 GRADI AL SUD E SULLE ISOLE

Per alcuni giorni un’intensa ondata di caldo interesserà il Centrosud: il caldo raggiungerà un primo picco oggi (venerdì) e poi, dopo una lieve attenuazione nel corso del fine settimana, toccherà un nuovo picco (più contenuto) tra lunedì e martedì. Una lingua di aria rovente proveniente dall’entroterra tunisino-algerino (dove in questi giorni le temperature si aggirano intorno ai 45 gradi) si riverserà sulle nostre regioni meridionali, con il suo carico di caldo e umidità. In particolare, a inizio settimana, il caldo aumenterà ulteriormente e si potranno anche toccare punte vicine ai 38 gradi al Sud e nelle Isole. Lo zero termico al Centrosud risulterà tra i 3500 e i 4000 metri. Sulle regioni centrali valori anche superiori ai 35 gradi. Farà caldo anche al Nord ma senza eccessi e con valori intorno ai 30 gradi. Non si tratta comunque di un’ondata di caldo eccezionale. Le zone più calde saranno la Sardegna e la Sicilia tra oggi (venerdì) e domani (sabato) e il Sud sabato con picchi diffusamente oltre i 35 gradi e oltre.



LA TENDENZA: SABATO SOLE QUASI OVUNQUE, DOMENICA PIU’ INSTABILE AL NORDOVEST. A INIZIO SETTIMANA PEGGIORA AL NORD

Sabato prevalenza di tempo bello e soleggiato, con un po’ piu’ di nuvole al Nord e brevi rovesci o temporali nelle ore pomeridiane sulle Alpi centro-orientali. Temperature massime in lieve attenuazione nelle regioni tirreniche e in Sardegna, in aumento in Puglia e versanti ionici. Domenica più instabile sulle Alpi e al Nordovest con locali rovesci o temporali più probabili sui rilievi con interessamento delle alte pianure tra Piemonte e Lombardia. Tempo bello nel resto d’Italia con temperature ancora alte al Centrosud. A inizio settimana sembra configurarsi l’arrivo di una intensa perturbazione che tra lunedì e martedì coinvolgerà il Nord con rischio di fenomeni anche forti, in maniera più rapida e marginale, tra la notte di lunedì e martedì, anche parte del Centro. Si profila una maggior stabilità da Nord a Sud tra mercoledì e giovedì: maggiori dettagli verranno diffusi nei prossimi aggiornamenti.