16:02 - La commissaria europea alla Cultura, Androulla Vassiliou, esprime preoccupazione per i nuovi crolli di Pompei. "Le autorità locali, regionali e nazionali devono fare di più e coordinarsi meglio per garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficace", sottolinea. "La salvaguardia di Pompei - aggiunge - non è solo una responsabilità italiana e per questo abbiamo stanziato 74 milioni di euro".