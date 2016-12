14 marzo 2014 Pompei, guide turistiche in rivolta contro le liberalizzazioni decise dalla Ue Centinaia di operatori hanno creato tre presidi agli ingressi del sito archeologico, con striscioni e cartelloni di protesta contro l'entrata in vigore della legge che aprirà i confini italiani ai capo gruppo turistici di altri Paesi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:09 - Mobilitazione a Pompei delle guide turistiche per protestare contro la decisione della Ue di liberalizzare la professione. Centinaia di operatori hanno creato tre presidi agli ingressi del sito archeologico, con striscioni e cartelloni di protesta contro l'entrata in vigore della legge che aprirà i confini italiani ai capo gruppo turistici di altri Paesi della Ue e, nello specifico, della Germania, che non regolamenta la professione.