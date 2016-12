9 luglio 2014 Poche ore di sole, poi di nuovo temporali

10:48 - Chiamiamola pure estate. Anche se ci somiglia ben poco. Il sole che splende sulla Penisola altro non è che una breve tregua, la proverbiale quiete dopo la tempesta. Poche ore e il Nord e il Centro tornerà a fare i conti con piogge e temporali. Giù le temperature in tutto il Paese, con le massime che, in Settentrione, si fermeranno a valori tipici del mese di maggio. Quando arriverà la vera estate? Non prima del 15-16 luglio.

"L’aria più fresca al seguito della perturbazione che ha investito il Nord Italia si propagherà a tutta la Penisola attenuando il caldo intenso anche nelle regioni meridionali, mentre le piogge e i temporali concederanno alcune ore di tregua al Nord, ma in serata torneranno in Emilia Romagna e al Nordest, per poi propagarsi rapidamente verso le regioni centrali - spiega il meteorologo Flavio Galbiati - Giovedì tempo instabile al Nordest e al Centrosud, con un ulteriore calo termico determinato dal rinforzo dei venti di Maestrale. Qualche isolato temporale possibile anche in Lombardia ed Emilia".



Mercoledì con breve tregua - Poche nubi, localizzate nel Nordest. Ma è solo una tregua: nel pomeriggio e in serata il Settentrione tornerà a fare i conti con piogge e temporali. Dapprima Alpi, Prealpi e Appennini, con qualche sconfinamento in pianura tra est Lombardia e Venezie e in Emilia Romagna. In serata temporali in Emilia Romagna, Nordest e Toscana, nella notte anche in Umbria e Lazio, con il rischio di forti fenomeni in Triveneto. Ventoso per Maestrale su Isole e Tirreno.



Il Sud saluta il caldo intenso - Calano le temperature al Sud per i freschi venti in arrivo. A Bari dai 36 gradi di martedì si passerà a 31 gradi, a Lecce da 34 a 31. Tutti valori sono al di sotto delle medie stagionali e tipici della fine di maggio, specie al Nordovest.



Giovedì tra sole (poco) e piogge - Non solo Nord Italia. Giovedì una depressione centrata sulla Germania, responsabile degli impulsi instabili sul nostro Paese, tenderà ad allungarsi con effetti verso il Centro e la Sardegna. L’atmosfera sarà quindi ancora altamente instabile.



Il sole sarà indiscusso protagonista solo nell’estremo Sud. Nel resto d’Italia nuvolosità variabile e irregolare, ma su Piemonte e ovest Lombardia in particolare ci saranno anche schiarite.



Al mattino rischio piogge e rovesci su Venezie, Emilia Romagna, zone interne tirreniche del Centro e bassa Campania, nel pomeriggio si accentua l’instabilità con rovesci e temporali su Alpi orientali, est Lombardia, entroterra delle Venezie, Emilia Romagna, zone interne e adriatiche del Centro e basso Lazio. Tra sera e notte fascia con temporali tra Campania, Molise e foggiano. Si tranquillizza la situazione al Centronord. Venti di Maestrale in intensificazione con raffiche a 60-70 km/h sulla Sardegna.



Venerdì e weekend di instabilità - Venerdì sarà una giornata tra sole e nuvole e, specialmente al Centronord, prevarranno le schiarite. Nuvole più estese sulla Sardegna, sull’area del basso tirreno, Puglia, e nord della Sicilia. Nuvole in formazione nel pomeriggio anche sui rilievi appenninici e sulle Alpi orientali. La mattina qualche rovescio isoalto su ovest Sardegna e basso tirreno, nell’arco della giornata piogge isolate su Nord Sicilia, Calabria tirrenica, Appennino centromeridionale, Puglia e Alpi orientali.



Temperature in aumento al Nord, valori al di sotto delle medie. Soffierà ancora un forte Maestrale sulle Isole.



Nel weekend il tempo non si stabilizzerà del tutto data l’assenza di una struttura di alta pressione. Sabato discreto con prevalenza di sole al Centrosud e Isole, nel pomeriggio nuovo peggioramento su Alpi, Prealpi, e Nordovest con rischio temporali.



Poco cambierà nella giornata di domenica. Un impulso di aria instabile attraverserà il Nord e tenderà ad andare verso Est, con rischio temporali nell’arco della giornata su Lombardia e Nordest.



L'estate si fa attendere - Quando si stabilizzerà il tempo? Secondo gli ultimi aggiornamenti, dal 15-16 luglio l’anticiclone Nordafricano dovrebbe tornare a espandersi verso l’Italia, portando tempo in prevalenza bello e caldo in aumento, anche al Nord.