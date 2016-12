4 aprile 2014 Piove sull'Italia: calano le temperature

11:03 - Due giorni di piogge e temporali, poi il sole tornerà a brillare su tutta la Penisola. La prima perturbazione del mese di aprile ha raggiunto l'Italia portando instabilità soprattutto al Centrosud, dove le temperature massime scenderanno di dieci gradi. Ma non durerà: la prossima settimana il tempo migliorerà e arriverà anche il primo vero caldo della stagione con picchi di 25 gradi al Centronord.

"La perturbazione numero uno di aprile proveniente dalla Penisola iberica investe l’Italia tra venerdì e sabato, con effetti più rilevanti al Centrosud dove, localmente, potrebbero manifestarsi episodi di maltempo intenso - afferma il meteorologo Rino Cutuli -. Gli strascichi si attarderanno all’estremo Sud fino alla giornata di domenica, quando nel resto del Paese è invece atteso un netto miglioramento. L’inizio della prossima settimana si conferma all’insegna della stabilità atmosferica grazie all’espansione, temporanea, di un’alta pressione di matrice sub-tropicale che farà aumentare le temperature soprattutto al Centronord, con picchi di 25 gradi tra martedì e mercoledì".



Le previsioni per venerdì - Pioggia un po' ovunque, nella giornata di venerdì, con l'eccezione di Nordest, Alpi centrali, alta pianura tra Piemonte e Lombardia e versanti ionici. L’aria caldo umida presente al suolo favorirà la formazione di temporali anche intensi.



Crollano le temperature, in particolare al Sud: a Palermo si passa dai 27 gradi di giovedì ai 18 di venerdì pomeriggio. Ad Alghero da 25 gradi a 16, a Roma da 22 gradi a 17, ad Ancona da 19 gradi a 16.



Sabato persiste il tempo instabile - Nessun miglioramento nella giornata di sabato per il Centrosud: la perturbazione si sposterà leggermente ma manterrà molta instabilità tra basso Tirreno e Ionio. Nuvole in tutto il Paese: solo il Nordovest vedrà un po' di sole.



A fine giornata si avrà la tendenza a un miglioramento al Centronord, mentre le piogge si concentreranno su Salento, Calabria e nord Sicilia.



Domenica torna il sole - Domenica di bel tempo al Centronord e Sardegna, mentre rimarrà una certa instabilità al Sud. Nel corso giornata possibili rovesci su Basilicata, Calabria, Puglia meridionale e Sicilia orientale.



Il miglioramento di domenica sarà il preludio a un settimana segnata dalla presenza dell’alta pressione delle Azzorre. Almeno fino a metà settimana avremo condizioni di tempo stabile e si avvertirà anche il caldo, soprattutto tra martedì e mercoledì, con temperature massime diffusamente superiori ai 20 gradi e picchi anche di 25 gradi al Centronord.