Piove, continua a piovere e c'è chi la prende con filosofia

17:10 - Il maltempo continua, la gente si lamenta e non vede l'ora di un raggio di sole. C'è chi, invece, decide di prenderla con filosofia. Se le strade sono allagate tanto da inzupparsi tutti, cosa si può fare? Wakeboard, ovviamente. Basta prendere una tavola, agganciare la corda al baule di un'auto e il gioco è fatto. Certamente non è da tutti riuscire a muoversi con la destrezza di questo giovane e poi non bisogna sottovalutare la pericolosità del manto stradale che non ha niente a che vedere con il fondo del mare. Intanto, il video di questo nuovo passatempo, è diventato virale tanto da avere più di 11.000 condivisioni.