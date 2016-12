30 aprile 2014 Piogge e freddo in tutto il Centronord

15:14 - Piove sul Centronord ma la perturbazione numero nove del mese di aprile non rovinerà il primo maggio degli italiani: giovedì, infatti, il maltempo concederà una tregua e sulla penisola tornerà a splendere il sole. Solo, però, per poche ore: venerdì nuova fase di brutto tempo con escluso solo il Sud Italia. Temperature massime in sensibile calo al Nord, dove la colonnina di mercurio si fermerà a livelli da inizio marzo.

“La perturbazione numero nove di aprile, arrivata dalla Francia, ha portato nuvole e piogge sparse su molte zone del Centronord, con un deciso calo delle temperature al Nordovest, dove si farà sentire un fresco tipico di inizio marzo - spiega il meteorologo Andrea Giuliacci - Giovedì invece giornata tutto sommato bella, fra sole e nuvole, con poche piogge e temperature decisamente gradevoli. Già venerdì però arriverà la perturbazione numero 1 di maggio la quale porterà nuove piogge al Centronord e poi sabato renderà il tempo instabile in tutta Italia. Domenica invece ampie schiarite al Nord, mentre la perturbazione, prima di abbandonare la nostra Penisola, porterà ancora qualche pioggia residua solo sulle regioni meridionali".



Le previsioni per mercoledì - Molte nubi sull'Italia, dal Piemonte fino all'Emilia Occidentale. Piogge sparse al Nordovest mentre sul resto d'Italia non dovrebbero registrarsi rovesci. Nel pomeriggio aumenta la nuvolosità al Centrosud e le piogge bagneranno anche Toscana, Umbria, Marche e, a carattere più isolato, anche Lazio e Campania.



Giù le temperature - Calano sensibilmente le temperature massime al Nord: i valori, in alcune zone, raggiungeranno livelli tipici dell'inizio del mese di marzo. Previsti 14 gradi ad Aosta, 15 a Torino, 17 a Milano e Trento, 18 a Verona e Venezia, 20 a Bologna, Pescara Palermo e Alghero, 21 a Firenze e Roma.



Primo maggio di sole - Buone notizie per chi trascorrerà il Primo maggio all'aria aperta. Il maltempo concederà infatti una tregua di qualche ora regalando una giornata di sole e qualche nuvola ma senza piogge. Solo nel pomeriggio, sulle Alpi, previsto qualche temporale. Temperature massime in rialzo nelle regioni settentrionali, con picchi sopra i 20°C.



Venerdì nuova perturbazione - Chi approfitterà del Primo maggio per fare il ponte dovrà fare i conti con la prima perturbazione del mese di maggio. Al mattino maltempo su gran parte del Nord con rovesci temporaleschi su Liguria, Piemonte, alta Lombardia e Sardegna. Ancora tempo bello, invece, al Sud. Al Centro molte nubi ma con pochi fenomeni. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà al Centro. Durante la notte una forte instabilità con fenomeni abbastanza intensi coinvolgerà il Centro, la Campania, l'Emilia Romagna, la Sardegna e la Sicilia.



Sabato mattina previsto l'aumento dell'instabilità al Sud mentre in gran parte del Nord il cielo sarà nuvoloso ma con pochi fenomeni. Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità anche al Nord, con piogge e rovesci più frequenti su Emilia Romagna e regioni del Centro. Al Sud verranno coinvolte la Campania, la Calabria tirrenica, il nord della Sicilia e la Sardegna con dei rovesci.



Domenica ancora instabile al Sud con nuvole e qualche rovescio più probabile sulla Puglia e tra bassa Calabria e Sicilia al mattino non esclusa qualche pioggia su Abruzzo e Molise. Ampi rasserenamenti invece al Nord e Toscana.