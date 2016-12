17 aprile 2014 Piazza Navona, protesta dei pittori abusivi: alcuni si feriscono con un coltello Gli artisti si sono opposti ad un controllo dei vigili, chiedendo che il Comune

16:25 - A Roma alcuni pittori, che vendevano i loro quadri abusivamente, hanno protestato durante un controllo dei vigili in piazza Navona. Gli artisti si sono opposti all'operazione e alcuni si sono feriti tagliandosi con un coltello. I pittori chiedono che il Comune adibisca una piazza pubblica dove dipingere, come in altre città europee: "Ci chiamano abusivi ma siamo artisti e lavoriamo in piazza da diversi anni, in attesa di un bando di concorso mai più indetto dal Comune di Roma dal 2007. Ci avevano detto che avremmo potuto lavorare qui vendendo le nostre opere fino al prossimo bando".