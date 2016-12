12:18 - Tenta di sequestrare una bambina di sei anni, in spiaggia, ma la mamma della piccola e alcuni bagnanti riescono a bloccarlo fino all'arrivo di un agente della Polizia municipale e poi dei carabinieri. L'episodio è avvenuto a Montesilvano. Lui è un belga di 49 anni con problemi di salute, denunciato dai militari dell'Arma per tentato sequestro di persona.

La ricostruzione dei carabinieri lo indica barcollante nel momento in cui si e' avvicinato all'ombrellone dove la bimba stava con la mamma: l'ha presa in braccio e si è allontanato. La madre ha subito cercato di bloccarlo e, grazie anche alle urla della bambina, i bagnanti presenti si sono resi conto di quanto stava accadendo Subito dopo sono arrivati un agente della municipale ed i militari dell'Arma della locale Compagnia, coordinati dal capitano Enzo Marinelli. Il 49enne, che è nella città adriatica in vacanza con degli amici e la fidanzata, e' stato accompagnato in ospedale. Sottoposto ad accertamenti, i medici hanno riscontrato sindrome etilica acuta, colpo di sole e convulsioni. Probabilmente ha agito in preda ad una crisi e potrebbe non essere la prima in quanto e' stato dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale per problemi analoghi