Pentito: "Cosa Nostra progettò un attentato contro Alfano"

19:36 - Rivelazione shock del collaboratore di giustizia Luigi Rizza, sentito a Catanzaro. Le bombe contro i magistrati di Reggio Calabria fatte scoppiare nel 2010 fecero saltare il progetto di Cosa Nostra di compiere un attentato contro l'allora Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ed alcuni magistrati siciliani. Tra gli organizzatori dell'attentato, secondo Rizza, nientemeno che il boss Matteo Messina Denaro.

Rizza è stato sentito nel processo con rito abbreviato ai tre presunti esecutori materiali degli attentati contro i magistrati di Reggio Calabria. Durante l'interrogatorio il pentito, rispondendo alle domande del pubblico ministero, Gerardo Dominijanni, ha riferito che nel 2009 ci fu una riunione tra le famiglie siciliane di Cosa Nostra alla quale partecipò anche Matteo Messina Denaro. In quella circostanza fu deciso di preparare un attentato contro l'allora ministro della giustizia Angelino Alfano, accusato dalla mafia di aver inasprito il regime del 41/bis, e di alcuni magistrati siciliani.



"In quella circostanza - ha riferito Rizza - fu dato mandato di consultare anche i boss che si trovavano detenuti. Mentre era in atto il consulto dei boss detenuti ci fu l'esplosione della prima bomba contro la Procura Generale di Reggio Calabria e successivamente quella contro l'abitazione di Procuratore generale Salvatore di Landro".



Il pentito ha riferito che dopo le bombe di Reggio Calabria ci fu un rallentamento del progetto di attentato a causa degli effetti provocati. "Mentre ero detenuto - ha aggiunto Rizza - ebbi modo di parlare con Luciano Lo Giudice il quale mi disse che erano stati loro a mettere le bombe. Lo Giudice mi spiegò che voleva vendicarsi del fatto che i magistrati reggini lo avevano fatto arrestare e gli stavano per sequestrare i beni".