Pedopornografia,legali Bossetti:mai

12:32 - "Non ci sono stati accessi a siti pedopornografici". Lo ha detto Claudio Salvagni, difensore di Massimo Giuseppe Bossetti, in carcere per l'omicidio di Yara Gambirasio, sulle indiscrezioni riguardo ai primi esiti degli accertamenti sul pc sequestrato a casa del suo assistito e dai quali emergerebbe che l'uomo si sarebbe collegato 5 volte a siti pedopornografici. "Poiché sono esami ripetibili - ha aggiunto - verificheremo con i nostri consulenti".