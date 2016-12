Passeggiate e shopping in orario di lavoro, denunciati operai comunali

06:36 - Facevano shopping, lunghe soste al bar, trasporto di materiali, piccolo giardinaggio e passeggiate sulle piste ciclabili del Preval (Gorizia). Sempre in orario di lavoro. per questa ragione due dipendenti del Comune di Mossa, nell'Isontino, piccolo centro di 1.600 abitanti, sono stati rinviati a giudizio per truffa e peculato.

Come accertato dalle indagini condotte dalla guardia di finanza, coordinate dal pm Michele Martorelli, e scaturite da segnalazioni di cittadini indignati, i due operai, vestiti con la casacca comunale e utilizzando gli automezzi dell'amministrazione, si sono allontanati dal posto di lavoro per almeno una quarantina di volte in due mesi.



Gli indagati, oltre a rispondere penalmente dei reati a loro ascritti, saranno anche segnalati alla Corte dei Conti ai fini della quantificazione del risarcimento del danno provocato all'Amministrazione comunale.