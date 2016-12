18:10 - Si sta intensificando in queste ore il traffico al Traforo del Monte Bianco in direzione della Francia per il controesodo di Pasquetta. Gli automobilisti diretti oltralpe e in transito sull'autostrada A5 vengono fatti uscire a Morgex e incolonnati sulla strada statale 26 verso il Monte Bianco. Il tempi di attesa per varcare il confine è di circa un'ora. Traffico regolare in direzione opposta, verso l'Italia.