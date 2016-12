Parla una vittima di Brega Massone

12:53 - "Dovevano farmi solo una biopsia, mi sono trovato con questa sorpresa". Giovanni Rizzitano è una delle vittime di Brega Massone: ha 69 anni e una ferita lunga 17 centimetri sul torace. Nel 2008 è entrato alla clinica Santa Rita per togliere un polipo dalla prostata, ne è uscito senza un polmone. Fino a qualche mese prima dell'intervento giocava a calcio, era appassionato di immersioni. Ma nonostante tutto, lui, ex muratore arrivato nel '70 a milano per ristrutturare il teatro della Scala, non ha sete di vendetta. Per il danno subito gli hanno dato un risarcimento di 70mila euro.