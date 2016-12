28 aprile 2014 Papi Santi, una rosa per ricordarli

Assalto dei fedeli ai fiori del sagrato A centinaia si sono buttati sul motocarro che raccoglieva le rose lanciate in Piazza San Pietro durante la cerimonia. "Sarà il nostro più caro ricordo" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:45 - Un motocarro ha raccolto le rose dal sagrato di Piazza San Pietro, a Roma, lanciate durante la cerimonia di santificazione dei due Papi, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. E subito si è scatenato l'assalto al veicolo. I fedeli volevano a tutti i costi accaparrarsi la rosa del Papa Santo. Anzi, dei Papi Santi. Nel passaggio del motocarro a tre ruote dal sagrato fino all'entrata delle mura vaticane, centinaia di persone si sono avvicinate per portarsi via le rose di colori diversi. "E' un ricordo di questo evento - dicono i fedeli -. Conserveremo per sempre questi fiori".