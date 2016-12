Papa vedrà famiglie vittime mafie

12:51 - Il Papa incontrerà il 21 marzo 700 familiari delle vittime delle mafie in Italia, in rappresentanza dei 15 mila familiari di vittime, molti dei quali partecipano all'incontro del 22 organizzato a Latina da don Luigi Ciotti. L'incontro con Francesco avverrà nella chiesa di San Gregorio VII a Roma. Don Ciotti ha commentato: "La disponibilità del Pontefice, in un momento carico di dolore, ma anche di speranza, è segno di una sua grande sensibilità".