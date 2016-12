Papa: "Sui media il clima è inquinato, gente abituata a veleni e aria sporca"

14:43 - Incontrando le emittenti cattoliche, Papa Francesco ha parlato di un "clima mediatico che oggi ha le sue forme di inquinamento, i suoi veleni". "La gente lo sa, se ne accorge, ma poi purtroppo si abitua a respirare dalla radio e dalla televisione un'aria sporca, che non fa bene", ha detto. "Per me i peccati dei media più grossi sono quelli che vanno sulla strada della bugia e della menzogna, e sono tre: disinformazione, calunnia e diffamazione".

Per il Papa, comunque, calunnia e diffamazione, "sono sì gravi, ma non tanto pericolosi come il primo", la disinformazione. "La calunnia è peccato mortale - ha spiegato - ma si può chiarire e si può arrivare a conoscere che quella è appunto una calunnia. La diffamazione è peccato mortale, ma si può arrivare a dire questa è un'ingiustizia, questa persona ha fatto quello in quel tempo poi si è pentito, ha cambiato vita".



"La disinformazione, invece, - ha aggiunto - è dire la metà delle cose, quelle che sono per me più convenienti, e non dire l'altra metà: così quello che vede la tv o sente la radio non può fare un giudizio perché non ha gli elementi, non glieli danno". "Da questi tre peccati per favore fuggite: disinformazione, calunnia e diffamazione", ha quindi raccomandato Bergoglio agli operatori delle emittenti del network Corallo.



"No al sensazionalismo" - Dare "attenzione a tematiche importanti per la vita delle persone, delle famiglie, della società", e trattare questi argomenti "non in maniera sensazionalistica, ma responsabile, con sincera passione per il bene comune e per la verita'". E' quanto ha raccomandato Papa Francesco. "Spesso nelle grandi emittenti - ha sottolineato - questi temi sono affrontati senza il dovuto rispetto per le persone e per i valori in causa, in modo spettacolare. Invece è essenziale che nelle vostre trasmissioni si percepisca questo rispetto, che le storie umane non vanno mai strumentalizzate".