Papa: "La vita è un dono da rispettare e amare dal grembo materno alla fine"

15:55 - "Ogni figlio è volto del Signore, dono per la famiglia e per la società". Sono le parole pronunciate da papa Francesco all'Angelus nella Giornata per la vita. "Ognuno, nel proprio ruolo e nel proprio ambito - ha detto - si senta chiamato ad amare e servire la vita, ad accoglierla, a rispettarla e promuoverla, specialmente quando è fragile e bisognosa di attenzioni e di cure, dal grembo materno fino alla sua fine su questa terra".

"Ma pensiamo un po' - ha aggiunto il Papa a braccio - cosa succederebbe se non ci fossero le suore, se non ci fossero le suore negli ospedali, se non ci fossero le suore nella missioni, se non ci fossero le suore nella carità, ma pensate una Chiesa senza le suore, no, non si può pensare sono questo dono questo lievito che portano il messaggio di Gesù, sono grandi queste donne".