Papa: "Incontro apra cammino nuovo"

20:37 - "Vi ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio invito a venire qui per invocare insieme da Dio il dono della pace". Lo ha detto il Papa ai presidenti di Israele e Palestina, Shimon Peres e Abu Mazen. "Spero che questo incontro sia l'inizio di un cammino nuovo alla ricerca di ciò che unisce, per superare ciò che divide", ha aggiunto. In tutto il mondo siamo accompagnati "dalla preghiera di tantissime persone di diverse religioni".