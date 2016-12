17:49 - Papa Francesco ha incontrato, in Vaticano, quattro giovani straniere, ex prostitute, che attualmente vivono sotto protezione. Il pontefice si è intrattenuto con loro, ascoltando le loro storie e incoraggiandole a superare i traumi. Concluso il colloquio, Bergoglio si è recato nella Casina Pio IV per parlare ai partecipanti alla conferenza contro la tratta.