Papa condanna ogni forma di tortura: "Cristiani si impegnino per abolizione"

14:40 - Papa Francesco, durante l'Angelus in piazza San Pietro, ha ribadito la "ferma condanna di ogni forma di tortura" e invitato "i cristiani ad impegnarsi per collaborare alla sua abolizione e sostenere le vittime e i loro familiari". "Torturare le persone è un peccato mortale, un peccato molto grave", ha sottolineato il Pontefice davanti ai fedeli.

L'intervento di Papa Bergoglio arriva a pochi giorni dalla Giornata delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, che ricorrerà il 26 giugno.



Il Santo Padre ha inoltre ricordato il significato della festa del Corpus Domini, invitando tutti a farsi "pane spezzato" per gli altri. "La nostra vita così si fa dono - ha detto ancora all'Angelus -. Gesù sottolinea che non è venuto in questo mondo per dare qualcosa, ma per dare sè stesso, la sua vita, come nutrimento per quanti hanno fede in Lui. Questa comunione con il Signore impegna noi, suoi discepoli, ad imitarlo, facendo della nostra esistenza un pane spezzato per gli altri, come il Maestro ha spezzato il pane che è la sua carne".