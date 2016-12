Papa:Chiesa deve scendere in strada

13:03 - "Una Chiesa 'in uscita' è l'unica possibile secondo il Vangelo". Lo dice il Papa in un messaggio al Meeting di Cl, ringraziando i responsabili per "averlo accolto e diffuso". Camminare 'verso le periferie' è infatti il tema scelto per la 35.ma edizione dell'evento che si apre domenica a Rimini. Secondo Francesco è necessario un "ritorno all'essenziale" perché Gesù "dopo duemila anni è tornato ad essere uno sconosciuto in tanti Paesi dell'Occidente".