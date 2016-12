Papa: "Auguro serenità all'Italia"

08:29 - Un augurio di pace e serenità all'Italia. Papa Francesco, in volo verso Tirana per il suo quarto viaggio internazionale, scrive così in un telegramma al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: "Nel momento in cui mi accingo a partire per il viaggio apostolico nella Repubblica di Albania mi è gradito rivolgere a lei e a tutti gli italiani il mio affettuoso e beneaugurante saluto, che accompagno con ogni auspicio di pace e serenità".